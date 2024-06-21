Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2024 року

Ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.

На Харківському напрямку

Російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, липців і Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними.

За наявною на цей час інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

16 разів ворог атакував наші позиції. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників в районах Невського та Серебрянського лісу. На цей час продовжуються три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського/

На Торецькому напрямку

Окупанти сім разів атакувати поблизу Шумів, Торецька і Нью-Йорка. Чотри боєзіткнення завершились, бойові дії тривають.

На Покровському напрямку

Упродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Всі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 849-й день повномасштабної війни в України.