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«Те саме робив Гітлер». Зеленський озвучив кількість випущених по Україні авіабомб за місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Те саме робив Гітлер». Зеленський озвучив кількість випущених по Україні авіабомб за місяць
Росія використовує на місяць 3200–3500 КАБів
фото: Wikimedia Commons

Головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати зі своїх домівок

Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб (КАБ). Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

«Росія використовує на місяць 3200–3500 КАБів – це керовані авіаційні бомби – виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі», – повідомив глава держави.

За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, а Росія мала змогу окупувати ці території.

«Те саме робив Гітлер – коврове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою», – порівняв Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 000 керованих авіаційних бомб.

До слова, триває 843-й день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Теги: війна обстріл бомбардування Володимир Зеленський

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