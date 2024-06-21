Росія вперше на фронті застосувала нову авіабомбу – ISW

Випробування нової авіабомби відбулися 20 червня біля Липців Харківської області

Російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що випробування відбулися 20 червня біля Липців Харківської області. За даними російських джерел, ФАБ-3000 М-54 спричинить значні руйнування, навіть якщо вона впаде за 10 метрів від наміченої точки.

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Нижегородської області вперше оголосив про серійне виробництво ФАБ-3000 М-54, варіантів німих бомб вагою понад 3 тис. кілограмів, які можна переробити в керовані плануючі бомби.

Раніше росіяни високо оцінювали виробництво авіабомб, але зазначали, що їх вага та загальні розміри ускладнять доставку більшості російських тактичних літаків.

На думку аналітиків, якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із FAB-3000, то вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. Про це пише Associated Press.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.