КАБ. Зброя, про яку тепер усі говорять

Все, що треба знати про російські плануючі авіабомби і способи захисту від них

Хоч не одразу, але Захід почув український заклик «закрийте небо!» і надав сучасні системи протиповітряної і протиракетної оборони. Між тим росіяни знайшли вихід і почали активно використовувати керовані авіабомби, вони хоч летять не так далеко як балістика чи крилаті ракети, але руйнівний ефект мають не менший. Красномовний приклад – маріупольський драматичний театр, знищений російською авіабомбою у перший рік повномасштабної війни. Хоча по театру було завдано удару не керованою бомбою, але її керовані аналоги, якими нині обстрілюються прифронтові українські міста, ще небезпечніші. Носіями керованих авіабомб є російські літаки серії Су.

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Чому такі небезпечні КАБи, скільки їх у Росії є, яка вартість цієї смертоносної зброї і як від неї захищатися – у матеріалі «Главкома».

КАБ: конфігурації

КАБ – керована авіабомба масою від 370 кг до півтори тонни. Виготовляються бомби корпорацією «Тактичне ракетне озброєння».

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КАБи поділяються на:

одразу спроєктовані керованими (наприклад, УПАБ-1500В);

фугасні радянські бомби, вдосконалені до керованих. Тобто до бомб були додані крила, модулі корекції та управління польотом (наприклад, ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 із різними модифікаціями, де цифри означають вагу бомби). ФАБ-500М-62, до прикладу, є прямим аналогом американської розумної бомби JDAM-ER. Є також бомба-гібрид «Гром-Э1», розроблена у 2015 році для використання у літаках п'ятого покоління і деяких моделях четвертого покоління. А також її вдосконалений варіант «Гром-Э1» із збільшеною бойовою частиною.

Керована авіабомба «Гром-Э1» фото з відкритих джерел

Носії бомб

Платформами для запуску плануючих бомб в окупаційній армії є літаки Су-17, Су-22, Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35. Максимальної відстань влучання – 70 км, але зазвичай іде мова про відстань у 40-50 км. Виробник ФАБ-1500 з модулем планування і корекції заявляє дальність скидання понад 60-70 км.

Однак це лише у теорії. До прикладу, в Україні Росія вперше почала використовувати надсучасні УПАБ-1500В, спеціально сконструйовані для планування. Виробник декларує дальність 40 км з висоти пуску 14 км. Тому говорити про те, що старі радянські ФАБ навіть із удосконаленою конструкцією летітимуть далі, щонайменше перебільшення. Адже їх конструкція із самого початку була передбачена не для польоту, а для влучання з літака по вертикальній траєкторії.

Запускають бомби з висоти 12-15 км. Переваги такого озброєння – руйнівна сила. При влучанні багатоповерхівка складається як картковий будинок. Через безпечну від противника відстань для скидання бомби – літак не наражається на небезпеку бути збитим.

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Але у КАБів є й суттєві недоліки. Точність влучання може мати відхилення у 500 м, хоча виробник переконує, що відхилення від цілі для, наприклад, УПАБ-1500В, усього 10 м.

Плануюча бомба УПАБ-1500В (індекс К029Б) вперше була застосована у грудні 2023 р., коли ворог обстріляв Чернігівську область фото з відкритих джерел

Вартість бомб

КАБ навіть після модифікації є доволі дешевою зброєю. У відкритих джерелах ідеться, що вартість радянської фугасної авіабомби на 500 кг, переобладнаної у плануючу, становить приблизно $40 тис. А це набагато дешевше крилатих чи балістичних ракет, вартість яких вимірюється мільйонами доларів. Проте реальна вартість будь-якого російського озброєння засекречена.

Скільки КАБів у Росії

За даними Центру національного спротиву, у 2024 році Росія планує виготовити ФАБ-1500 (1000 одиниць), УПАБ-1500 (191 одиниць); АБСП-3000 (600 одиниць). «Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Отже, можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну та небажання йти на переговори», – роблять висновки аналітики Центру. Загальна кількість керованих авіабомб, яку росіяни планують виготовити у 2024 році значно менша за кількість некерованих авіабомб, які держава агресор планує виготовити понад 200 тис. штук. За словами військового експерта «Інформаційного спротиву» Олександра Коваленка, станом на листопад 2023 року у росіян було декілька десятків бомб УПАБ-1500. Однак скільки насправді в Росії керованих авіабомб достовірної інформації немає.

Американські F-16, на які чекає Україна, значно допоможуть у протистоянні з ворожими керованими бомбами. фото: flyajetfighter

Як протидіяти

Протистояти цій відносно дешевій зброї складно, але можливо. Насамперед потрібні системи протиповітряної і протиракетної оборони поближче до фронту. 17 лютого ЗСУ знищили одразу три російських літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Наступної доби було знищено ще один Су-34. Це – результат роботи систем Patriot, які ЗСУ підтягнули дуже близько до лінії зіткнення на фронті, і яка «дотягується» до російських літаків на 160 км, каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Хоча близькість наражає дороговартісні Patriot на небезпеку, практика показує користь від такого використання західних систем ППО. У першій половині дня 19 лютого ЗСУ знищили ще два літаки, Су-35С і Су-34, 20 лютого ще один Су-34. Щоправда, поки не було повідомлень, з якої саме зброї. Факт залишається фактом, за крайні чотири дні ЗСУ знищили сім ворожих літаків. Окрім Patriot, з російськими літаками-носіями бомб успішно бореться зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, який з червня 2023 року розгорнутий в Україні. Також на озброєнні у ЗСУ є західні комплекси NASAMS, які здатні збивати літаки, що несуть керовані авіабомби, проте їх недостатньо для понад 1000 км лінії фронту.

Інший спосіб знищення КАБів і їхніх носіїв – використання винищувачів. Україна в очікуванні прибуття F-16 з ракетами класу повітря-повітря на борту. А ці ракети здатні діставати ворожі літаки на відстані 200 км. Значить, принаймні, від КАБів Україна невдовзі зможе захиститися краще.

Михайло Глуховський, «Главком»