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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Про керовані авіабомби, або чим насправді стріляють росіяни

glavcom.ua
Російська керована авіабомба
фото з відкритих джерел

«Повітряні сили РФ здебільшого використовують звичайні авіабомби, ФАБ-250-1500»

Чомусь в суспільстві все що кидає російська авіація на наші землі, то є КАБ. Слово «КАБ» вже використовують навіть офіційні особи, і це дивно, бо якраз КАБами росіяне нас майже не закидають, і цьому є причина.

КАБ – це корегуєма авіабомба. Тобто це авіабомба, з невеликими крильцями, яку скидають в режимі свободного падіння. В бомбі спереду стоїть датчик, який допомогає відкорегувати падіння, завдяки невеликим крильцям. Знизу літака стоїть контейнер на якому лазерний далекомір, і після скиду бомби над цілью, ії до влучання треба підсвічувати лазером. Влучають такі бомби дуже точно, але для цього приходиться літати майже над цілью. А в наших умовах це вийде зробити один раз, у обох сторін є ППО.

Західний аналог КАБ – це Paveway IV. І якщо їх нам дадуть – то незрозуміло в яких ситуаціях ми їх будемо використовувати.

Повітряні сили РФ здебільшого використовують звичайні авіабомби, ФАБ-250-1500, до яких кріплять модулі УМПК.

УМПК – це універсальний модуль планування та корекції, який прикріплюють до авіабомби. Завдяки крилам, які відкриваються після скиду, бомба може планувати доволі велику відстань, якщо ії скинути з великої висоти, то може планувати 40-60 км, хоча вже зʼявилися версії з ракетними двигунами, які допомогають їх скидати ще далі. Підсвітка лазером такій бомбі не потрібна, УМПК наводиться по GPS. Вони не дуже точні, і перешкода по навігації обнуляє їй точність.

Західний аналог УМПК (який по суті росіяни скопіювали) – це JDAM.

P.S. Бачу навіть таке пояснення недостатнє.

Ще раз. КАБ – корегуєма авіабомба. Вона корегується з підвісу штурмовика-бомбардувальника, причому в режимі реального часу. В цьому ії основна задача.

УМПК має іншу сильну сторону. Її, завдяку модулю який вміє планувати, можна скидати далеко до лінії зіткнення. Але скидати тупо по координатах і керувати ії після скиду вже не вийде.

Ну і УМПК це модуль для звичайної авіабомби, а КАБ – то окремий виріб який взаємодіє з контейнером літака.

Тобто якщо вже є бажання називати цей виріб абревіатурою з трьох букв (не тих), то називайте вже ПАБ (плануюча авіабомба).

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Джерело
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Теги: зброя авіація росіяни бомбардування ракета

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