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Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені
фото з відкритих джерел

За 6 січня росіяни вбили двох мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Червоній Горі

Протягом минулої доби окупанти атакували чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще сім людей поранено.  Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 6 січня росіяни вбили двох мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Червоній Горі. Ще 7 людей в області отримали поранення», – повідомив Кириленко.

Також повідомляється, що всього від початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1292 особи, ще 2823 людей отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені фото 1

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться. 

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Теги: розвідка окупанти Павло Кириленко поранення британська розвідка Бахмут росіяни

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