Ранкові обстріли Харкова: які об’єкти постраждали

Окупанти обстріляли житловий будинок і вищий навчальний заклад

Сьогодні, 23 липня, зранку російські війська обстріляли кілька будинків у Харкові. Про деталі чергового рашистського удару по Харкову повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

Першою мішенню для російських снарядів став житловий будинок. Після цього рашисти вдарили по одному із вищих навчальних закладів міста.

Ігор Терехов не уточнив, про який саме виш йдеться, але, оскільки під час обстрілу постраждав пам’ятник архітектору Олексію Бекетову, ціллю рашистів став Харківський національний університет міського господарства, біля якого і був встановлений монумент.

Внаслідок обстрілу у вікнах університетського корпусу повилітали вікна, біля входу до будівлі вишу з’явилася глибока вирва.

Постраждав і пам’ятник Бекетову.

Міський голова Харкова саркастично зауважив, що ні житловий будинок, ні корпус університету навіть віддалено не нагадують військові об’єкти, по яких нібито цілять окупанти.

За словами Ігоря Терехова, цей обстріл обійшовся без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста.

Рано-вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого.