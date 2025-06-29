Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео)
Під уламками рятувальники почули слабке скавучання і виявили песиків
фото: ДСНС Полтавщини

Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам

У ніч проти 29 червня окупанти вдарили по Полтавщині. Під час розвідки рятувальники почули скавучання та виявили серед уламків песиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Минулої ночі ворог знову вдарив по Полтавщині, знищуючи промислові підприємства та критичну інфраструктуру. Серед руїн, під уламками, рятувальники почули слабке скавучання», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Рятувальники додали: «Два налякані носики опинилися у пастці під завалами. Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам. Песики налякані та виснажені, але живі – і це головне».

Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео) фото 1
Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

Читайте також:

Теги: Полтавщина ДСНС тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами зоозахисників, врятувало кота те, що господар точно знав, де він мав бути в момент атаки
Обстріл п’ятиповерхівки на Сирці: з-під завалів врятовано живого кота (фото)
24 червня, 14:34
Знайшли маленьку Яну, яка заблукала у селі Жупани
Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей
24 червня, 10:34
Громадянська мережа Опора розробила методологію аудиту безпеки: комплексну оцінку фізичної безпекової, соціально-економічної й суспільно-політичної
Від Полтави до Снігурівки: як визначити, де можна проводити повоєнні вибори
19 червня, 08:15
Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС
Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві
14 червня, 10:16
ДСНС: Кожен, хто страждає – заслуговує на допомогу, навіть «якщо має чотири лапи й хвіст»
У Харкові рятувальники надали допомогу песику, який постраждав від обстрілу
11 червня, 09:35
Тварина довго бігала містом та шукала порятунку, лякаючи перехожих
Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
3 червня, 16:49

Події в Україні

Хмельниччина постраждала від російського удару: є знеструмлення
Хмельниччина постраждала від російського удару: є знеструмлення
Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео)
Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео)
Окупанти атакували Україну 477 дронами і 60 ракетами: скільки вдалося збити
Окупанти атакували Україну 477 дронами і 60 ракетами: скільки вдалося збити
Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2025 року
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку
РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
35K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
34K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
15K
Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua