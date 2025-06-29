Атака на Полтавщину: рятувальники дістали з-під завалів песиків (фото, відео)

Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам

У ніч проти 29 червня окупанти вдарили по Полтавщині. Під час розвідки рятувальники почули скавучання та виявили серед уламків песиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Минулої ночі ворог знову вдарив по Полтавщині, знищуючи промислові підприємства та критичну інфраструктуру. Серед руїн, під уламками, рятувальники почули слабке скавучання», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали: «Два налякані носики опинилися у пастці під завалами. Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам. Песики налякані та виснажені, але живі – і це головне».

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.