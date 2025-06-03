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Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
Тварина довго бігала містом та шукала порятунку, лякаючи перехожих
фото: соцмережі

Тварина, ймовірно, зіткнулася з автівкою: зоозахисники, що виїхали на виклик, розповіли, що лось загинув від тяжких травм 

Величезний лось, що випадково потрапив на Оболонський район з лісу учора, 2 червня, досить довго бігав містом та шукав порятунку, лякаючи перехожих  Про це повідомляє Главком із посиланням на Київ24

Втім, тварину так і не встигли зупинити й приспати, аби вивезти назад до дикої природи. Лось, травмований від зіткнення з автівкою, помер до приїзду зооволонтерів. Про це повідомила Наталія Попова, голова Центру порятунку диких тварин. За її словами, лось міг би ще довго кружляти київськими вулицями, якби не прикра випадковість – він потрапив під автівку.

«На жаль, ми не встигли доїхати: лось помер. Його, вочевидь, збила автівка – лось був дуже сильно травмований. Нам на Оболонь їхати години півтори, на жаль, цього лося ми не врятували – не встигли», – розповіла Наталія Попова.

Величезного лося, що, ймовірно, потрапив до північного району Києва з навколишніх лісів, побачили мешканці Оболоні зранку у понеділок, 2 червня. Тварина вешталася спальним районом міста, лякаючи перехожих та водіїв. На одному з відео видно, як тварина рухається парковкою біля супермаркета Auchan на Почайній, а потім пробігає повз оператора, намагаючись втекти з відкритої місцевості.

«До диких тварин бажано не наближатися взагалі, очепити місце, де перебуває така тварина, якщо вона на загородженій території – це ідеально. Далі слід телефонувати нам: ми приїдемо й порятуємо», – додала Попова.

Зоозахисниця також розповіла, що подібні ситуації з потраплянням диких тварин у місто стаються все частіше: ті бояться вибухів та забігають до міст. Там вони розгублюються, і починають метушитися – саме так і трапилося у випадку з лосем з Оболоні. 

Нагадаємо, у понеділок вранці кияни стали свідками незвичної події: у районі метро «Почайна» помітили молодого лося. Тварина, судячи з відео, була явно злякана і дезорієнтована, бігаючи поміж автомобілями на проїжджій частині. 

Теги: Київ тварини

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