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Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей
Знайшли маленьку Яну, яка заблукала у селі Жупани
фото: ДСНС Львівщини

Про зникнення дівчинки близько 18:00 23 червня поліцію сповістила її родичка

Знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, про зникнення дівчинки близько 18:00 23 червня поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.

Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей фото 1

Понад 580 людей, три службові собаки, 12 БпЛА,  22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.

Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей фото 2

Дівчинку транспортували  квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.

Також, 24 червня, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.

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Теги: Львівщина діти ДСНС

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