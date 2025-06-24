Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей

Знайшли маленьку Яну, яка заблукала у селі Жупани

Про зникнення дівчинки близько 18:00 23 червня поліцію сповістила її родичка

Знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, про зникнення дівчинки близько 18:00 23 червня поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.

Понад 580 людей, три службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.

Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.

Також, 24 червня, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.