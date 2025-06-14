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Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві
Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС
фото: ГУР

Начальник ГУР отримав найвищу нагороду ДСНС – «Знак пошани»

За участь у ліквідації наслідків російського терористичного удару по столиці голова ДСНС Андрій Даник відзначив нагородами військових авіаторів ГУР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Начальник ГУР Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС – «Знак пошани». Шестеро пілотів авіаційного підрозділу ГУР – Маестро, Чібіс, Д’Артаньян, Маркус, Добрий та Гном – нагороджені нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації».

Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві фото 1

«Авіатори ГУР діяли швидко, рішуче й злагоджено – саме в той момент, коли це було критично важливо для безпеки киян. У складних умовах вони продемонстрували майстерність та відвагу. Завдяки їм вдалося локалізувати пожежу та врятувати цивільні об’єкти. Це приклад високого професіоналізму і надійного партнерства між службами», – наголосив Андрій Даник.

Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві фото 2

За дорученням начальника ГУР до рятувальної операції залучили екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32. Авіатори працювали в умовах сильної задимленості, високої температури та шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води загальним обсягом до 120 тонн, що дозволило зупинити поширення вогню та врятувати три промислові підприємства.

Буданов отримав подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві фото 3

Даник також подарував Буданову персонально підписаний примірник книги «Сміливі рятувати життя» – про роботу українських рятувальників під час повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Польщі для іноземців – Золотим офіцерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею».

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Теги: державні нагороди Кирило Буданов ДСНС

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