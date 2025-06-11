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У Харкові рятувальники надали допомогу песику, який постраждав від обстрілу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Харкові рятувальники надали допомогу песику, який постраждав від обстрілу
ДСНС: Кожен, хто страждає – заслуговує на допомогу, навіть «якщо має чотири лапи й хвіст»
фото: скриншот відео

Уламок поранив око собаці

У Харкові рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу. Як передає «Главком», відео опублікувала ДСНС.

«Серед руїн, болю і тривог війни є ті, хто не може розповісти про свій біль словами. У Харкові рятувальники та медики прийшли на допомогу носику, який постраждав внаслідок російського обстрілу – уламок поранив йому око. Наляканий, але довірливий, він дозволив рятувальникам наблизитися. Йому надали медичну допомогу і подбали про безпеку», – повідомляють надзвичайники.

Там додали, що кожен, хто страждає – заслуговує на допомогу, навіть «якщо має чотири лапи й хвіст».

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок, передає «Главком».

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

Прокурори задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, через яку є двоє загиблих та 60 постраждалих. Як передає «Главком», про це повідомляє Харківська прокуратура. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Теги: Харків обстріл тварини

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