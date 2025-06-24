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Обстріл п’ятиповерхівки на Сирці: з-під завалів врятовано живого кота (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстріл п’ятиповерхівки на Сирці: з-під завалів врятовано живого кота (фото)
За словами зоозахисників, врятувало кота те, що господар точно знав, де він мав бути в момент атаки
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Рятувальники дістали тварину з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному власниками тварини місці

З-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку влучила російська ракета 23 червня, дістали живого кота. Тварина, що провела під руїнами 10 годин, нині їперебуває у ветеринарній лікарні. Врятувало кота те, що господар точно знав, де він був в момент атаки. Про це повідомили у зоозахисній організації Kyiv Animal Rescue Group, інформує «Главком». 

За словами зоозахисників, врятувало кота те, що господар точно знав, де він мав бути в момент атаки
За словами зоозахисників, врятувало кота те, що господар точно знав, де він мав бути в момент атаки
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook
Рятувальники дістали тварину з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному місці
Рятувальники дістали тварину з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному місці
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Він – великий, спокійний, смугастий кіт. У ту ніч він саме підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява, біль і уламки накрили його з головою. Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх», – йдеться у дописі KARG.

Кіт пройшов обстеження у ветеринарній клініці
Кіт пройшов обстеження у ветеринарній клініці
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

За словами зоозахисників, врятувало кота те, що господар точно знав, де він мав бути в момент атаки. Рятувальники дістали тварину з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному місці.

Окрім того, з-під руїн квартир вдалося врятувати ще чотирьох котів. Усі вони мали власників, які шукали своїх домашніх улюбленців.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: Київ війна обстріл тварини рятувальники

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