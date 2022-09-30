Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
Голова ОВА каже, є постраждалі 
фото з відкритих джерел

Наразі на місці прильотів працюють рятувальники 

У Запоріжжі уранці, 30 вересня пролунали вибухи. У місті та області лунала повітряна тривога. Згодом керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив, що окупанти завдали ракетного удару по місту.

«Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні. 

Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю фото 1

Деталей щодо того, куди влучили окупанти, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, вночі, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. В областях була оголошена повітряна тривога.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти ворог тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч на 26 вересня
Запоріжжя знову зазнало ракетного удару: перші деталі (фото)
26 вересня, 07:50
Рашисти вночі обстріляли Запоріжжя
Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Є постраждалі
27 вересня, 05:36
Боєприпаси підпалюють все, що горить
Рашисти накрили фосфорними снарядами село Запоріжжя: фото наслідків
28 вересня, 09:44

Події в Україні

ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували 500 рашистів за добу. Генштаб оновив втрати ворога
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
У Херсоні окупанти викинули на вулицю мешканців кількох гуртожитків
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)
Влада назвала кількість жертв нічного удару по Дніпру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
128K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
83K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
68K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
24K
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту