Рашисти вранці завдали ракетного удару по Запоріжжю

Голова ОВА каже, є постраждалі

Наразі на місці прильотів працюють рятувальники

У Запоріжжі уранці, 30 вересня пролунали вибухи. У місті та області лунала повітряна тривога. Згодом керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив, що окупанти завдали ракетного удару по місту.

«Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Деталей щодо того, куди влучили окупанти, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, вночі, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. В областях була оголошена повітряна тривога.