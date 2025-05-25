Атака РФ на Хмельниччину: Очевидиця розповіла про загиблих

Очевидиця: А тут у мене брат мій помер, рідний братик мій. Він там ще лежить..

Атака РФ на Хмельниччину: Очевидиця розповіла про жахливі наслідки та загиблих

У ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала чергового ворожого обстрілу, що призвів до руйнувань цивільної інфраструктури, загибелі та поранень мирних мешканців. Очевидиця подій розповіла про жахливі подробиці нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Хмельницький.

«А тут у мене брат мій помер, рідний братик мій. Він там ще лежить, в цьому вікні лежить. Його ще не забрали звідти, це його вікно», – зі сльозами на очах розповіла жінка.

Вона також повідомила про інших жертв: «Ми почули звук і почула жінка на роботі. Вона подзвонила після того, як втретє почула вибухи. Подзвонила сюди, нема Юлі, нема Петра, і брата нема, нічого. Вона машиною приїхала сюди, прибігає, тут таке робиться, вже все».

Очевидиця згадує, як одну з потерпілих, Юлю, розірвало на частини. «Юлю розірвало, аж під тим під забором, під заводським. Вона ще встигла обізватися, але потім перервала зв'язок», – додала вона.

«Загиблих там теж є, там є бабка, і є син, і невістка, і дві дівчинки було. Приїхала дівчинка зі Львова, на випускний, до меншої, теж ще дівчинка. Старша дівчинка померла, а молодшу забрали в реанімацію. І невістка в лікарні, і внучка», – розповіла очевидиця.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей.

П’ятеро людей отримали осколкові поранення, серед них – неповнолітня та жінка похилого віку, яка перебуває у важкому стані в лікарні.

Також внаслідок російського удару зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків понівечено.