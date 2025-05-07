Хронічно невезучий будинок. Історія хрущівки, в яку сьогодні врізався дрон

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син

Будинок на Табірній, що постраждав сьогодні від дрона, був місцем смертельної стрілянини у 2018 році

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який сьогодні опинився в епіцентрі трагічних подій через влучання уламків ворожого дрона, має сумну історію. Про це повідомляє «Главком».

Як нагадав український журналіст Микола Поліщук, ця будівля вже страждала від обстрілу на початку повномасштабного вторгнення. Проте, як з'ясувалося, це не єдина трагедія, пов'язана з цим місцем.

допис Миколи Поліщука скриншот допису Миколи Поліщука

Як раніше повідомляв «Главком», 29 січня 2018 року, за тією ж адресою, на тоді ще вулиці Лагерній, сталася смертельна стрілянина. Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, один з яких – охоронець національної лотереї «Фаворит» – загинув. Стрілком виявився раніше судимий уродженець Вінницької області. Чоловік мав проблеми з законом за скоєння крадіжок. Він був працівником приватної охоронної фірми.

Сьогоднішня атака дрона, яка призвела до загибелі ще двох мешканців цього будинку, додає ще більшої трагічності цій адресі.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.