На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені

Внаслідок російського удару зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків понівечено

Вночі, 25 травня, Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, внаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

Тюрін повідомив, що зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків понівечено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

Нагадаємо, внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.