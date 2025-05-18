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Влада Херсонщини вкладає 100 млн у відбудову гімназії за 20 км від лінії фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Влада Херсонщини вкладає 100 млн у відбудову гімназії за 20 км від лінії фронту
Проєкт будівництва протирадіаційного укриття в Киселівській гімназії
зображення: dream.gov.ua

Нині діти шкільного віку села Киселівка  вчаться дистанційно

У селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області очікується масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

Киселівка була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення в Україну і звільнена в листопаді 2022-го. Нині відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

12 травня Чорнобаївська сільрада оголосила повторний тендер на реконструкцію будівлі Киселівської гімназії. Попередні торги було відмінено через відсутність пропозицій. Очікувана вартість робіт складає 100,38 млн грн. 

Згідно з тендерною документацією, реконструювати гімназію мають до кінця 2025-го. Серед запланованих робіт: улаштування перекриттів, гідроізоляція стін, зведення залізобетонних конструкцій та проведення демонтажних робіт. Також передбачено монтаж дверей і вікон, облаштування підйомника для людей з обмеженими можливостями, прокладання трубопроводів для опалення, водопостачання та каналізації, встановлення електромереж і вентиляції, а також противибухового пристрою та системи пожежної сигналізації. Окрім цього, необхідно закупити й встановити меблі, зокрема столи та парти, аптечки тощо.

Крім того, у навчальному закладі планується звести протирадіаційне укриття. Департамент розвитку територій Херсонської ОДА уже замовив розробку проєктно-кошторисної документації для його будівництва. За даними порталу Dream, у сховищі зможуть одночасно перебувати до 100 осіб.

Начальниця відділу освіти Чорнобаївської громади Галина Кливак у коментарі «Главкому» уточнила: Киселівська гімназія – це стара будівля, унаслідок обстрілів тут пошкоджені вікна, двері й дах. Нині в Киселівці проживають 215 дітей шкільного віку. Багато дітей із сім’ями повернулися сюди після деокупації. Це село, за словами посадовиці, є одним із найбезпечніших у громаді і не так сильно зазнало руйнувань, як, наприклад, Посад-Покровське.

Зараз у гімназії діти вчаться дистанційно. Водночас «прильотів» у Киселівці вже давно не було, ворожа артилерія до села не дістає, розповів «Главкому» заступник начальника Чорнобаївської СВА Андрій Микитін. Востаннє про обстріл цього населеного пункту Херсонська ОВА повідомляла в липні 2024 року.

Передбачається, що після реконструкції гімназії діти зможуть вчитися у змішаному форматі. Оскільки укриття тут не велике, то навчальний процес буде організовано у дві зміни.

На запитання, чи доцільною є відбудова закладу, начальниця відділу освіти відповіла ствердно: «Дітям треба навчатися, ходити до школи. Якщо буде працювати школа, то, я думаю, люди будуть повертатися додому».

Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.

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Теги: Херсонщина школа будівництво укриття тендер велике будівництво обстріл

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