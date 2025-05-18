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Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі
У декількох місцях зафіксовані пожежі
фото: місцеві пабліки

Також троє людей отримали поранення – серед них дитина

У ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, передає «Главком».

«Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка», – написав Калашник.

За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років.

«Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості», – додав він.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть оприлюднені згодом. На місцях працюють всі екстрені служби.

За повідомленням Telegram-каналів, на Київщині внаслідок удару зайнялись пожежі. Росія атакувала область ударними дронами.

У мережі пишуть, що масштабна пожежа спалахнула у Василькові.

Про роботу ППО у столиці та області повідомляли в Київській ОВА та МВА. Про наслідки атаки поки не повідомлялось.

Тривогу у Києві оголосили рівно опівночі, трохи раніше сирени пролунали у Київській області. Регіон перебуває й досі під атакою дронів. Станом на 04:25, за повідомленням Повітряних сил, кілька груп шахедів зафіксовано на Київщині, в районі Києва, Василькова, Білої Церкви, на півночі, заході та сході області. 

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Теги: обстріл пожежа смерть Київщина

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