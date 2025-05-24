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Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч
Росіяни масовано атакують столицю України
фото: столичні пабліки

Загроза для міста триває, вибухи не вщухають

Ніч на 24 травня видалась страшною для мешканців столиці та Київщини. Вибухи не вщухають і досі. Цієї ночі Росія атакує столичний регіон балістичними ракетами та ударними дронами.

У різних районах Києва впали уламки ворожих дронів та ракет, зайнялись пожежі, є руйнування та постраждалі. Тим часом у соціальних мережах, усі, хто перебуває у Києві цієї ночі, згуртувались та висловлюють слова підтримки. 

Користувачі мережі пишуть: «Київ палає». Варто зазначити, що 25 травня Київ святкуватиме день міста, але цієї ночі столичне небо накрили вибухи, сирени та спалахи.

Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 1
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 2
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 3
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 4
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 5
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 6
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 7
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч фото 8

Сирени повітряної  тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. 

Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву. 

Наслідки ворожої атаки станом на 03:55 24 травня

У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами, ще за однією адресою зафіксовано падіння уламків. У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків, а в Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. Там зайнялась пожежа у житловому будинку.

У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Також він раніше повідомляв, що медиків викликали і в Святошинський район.

Загалом від російської атаки постраждали вісім людей.

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Теги: вибух ракетна атака тривога обстріл Київ Київщина

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