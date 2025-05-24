Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртуватись у найтемнішу ніч

Загроза для міста триває, вибухи не вщухають

Ніч на 24 травня видалась страшною для мешканців столиці та Київщини. Вибухи не вщухають і досі. Цієї ночі Росія атакує столичний регіон балістичними ракетами та ударними дронами.

У різних районах Києва впали уламки ворожих дронів та ракет, зайнялись пожежі, є руйнування та постраждалі. Тим часом у соціальних мережах, усі, хто перебуває у Києві цієї ночі, згуртувались та висловлюють слова підтримки.

Користувачі мережі пишуть: «Київ палає». Варто зазначити, що 25 травня Київ святкуватиме день міста, але цієї ночі столичне небо накрили вибухи, сирени та спалахи.

Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА.

Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Наслідки ворожої атаки станом на 03:55 24 травня

У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами, ще за однією адресою зафіксовано падіння уламків. У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків, а в Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети. Там зайнялась пожежа у житловому будинку.

У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Також він раніше повідомляв, що медиків викликали і в Святошинський район.

Загалом від російської атаки постраждали вісім людей.