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Київ попрощався з Анною Поліщук, дружиною воїна, яка загинула від удару РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ попрощався з Анною Поліщук, дружиною воїна, яка загинула від удару РФ
Анна Поліщук після поранення померла у кареті швидкої допомоги
скриншот відео

У жінки залишались 1,5-річна донька та чоловік. Олександр – військовослужбовець, який  2022 року потрапив у російський полон, через що частково втратив зір  

На руїнах будинку у Святошинському районі Києва відбулося прощання з Анною Поліщук – жінка є однією із загиблих унаслідок російської атаки по місту 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

«Главком» писав, що під час масованої ракетно-дронової атаки 24 квітня, коли російська ракета влучила у житловий будинок, військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів із півторарічною донечкою на руках. Його дружина і мама дівчинки 44-річна Анна померла у кареті швидкої допомоги. 

Олександр – воїн, який захищав Україну з 2014 року. У 2022 році він потрапив у російський полон, де провів шість місяців у підвалі без світла і втратив зір на одне око. Тепер війна забрала в нього найдорожче – кохану дружину.  

Квартира родини була на другому поверсі будинку, який знищила російська ракета. У коментарі hromadske Олександр розповідав, що «все відбулось дуже швидко». Він встиг прикрити собою півторарічну доньку.

«Враз – пил, темно, і я під завалами. Мене знайшов сусід», –розповів чоловік.

Друзі сім'ї Олексій та Світлана Касьян зараз опікуються дівчинкою та допомагають Олександру. Вони звернулися до небайдужих з проханням допомогти родині у скрутний час. Усіх, хто має можливість допомогти речами або запропонувати іншу підтримку, просять писати в приватні повідомлення або залишати коментарі під дописом. Контактні дані будуть надані для зв'язку з Олександром та друзями сім'ї.

Як допомогти фінансово:

  • Приват 4731 2196 4907 5227, тато Поліщук Олександр
  • Моно 4441 1111 6531 5833, Олексій Касьян, друг сімʼї
  • PayPal – [email protected] рахунок відкрито на подругу сімʼї Тетяну Касьян

Український співак Melovin відкрив збір на житло для Олександра. Він випустив 25 квітня кліп на пісню «Тормоз чи на газ». Попри день жалоби у Києві, артист вирішив не скасовувати прем'єру, а показати, що навіть у найскладніші моменти треба жити й продовжувати допомагати. Замість скасування виходу кліпу Melovinу день прем'єри запустив збір для Олександра Поліщука. 

«Ми до останнього думали над тим, щоб перенести прем'єру, як це роблять усі. Я вагався, бо маю на цей рахунок особисту думку, але це досить тонка і непроста тема, і важливо не образити людей. Рішення випускати було прийнято, коли я почув історію Олександра – людина, герой, колишній військовий в один момент втратив майже все», – прокоментував співак. 

Melovin  додав, що такий «акт спротиву» став чудовою нагодою привернути увагу до історії Олександра Поліщука і спонукати небайдужих українців до дії. Попри те, що таке рішення співака викликало чимало обурення, йому вдалося менш ніж за добу зібрав понад 500 тис. грн. Зараз вже зібрано понад 1 млн грн, це було метою збору, щоб допомогти Олександру купити нову квартиру. Збір поки ще не закрито. Після закриття збору Melovin планує зустрітися з Олександром, щоб передати йому гроші. Долучитися до збору може кожен. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: росія гроші радіо житло ракета відео російська ракета Київ обстріл

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