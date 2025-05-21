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Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
Командира військової частини відсторонено, проводиться службове розслідування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попри загрозу ракетної атаки на стрільбищі військової частини тривали навчання

Російські загарбники вчора, 20 травня, вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну гвардію.

«Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області», – йдеться в публікації.

Зазначається, що командування Національної гвардії розробило алгоритми дій і надало розпорядження як діяти під час загрози повітряних ударів.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Нацгвардія відреагувала на удар по стрільбищу в Сумській області
Нацгвардія відреагувала на удар по стрільбищу в Сумській області
скріншот

Нагадаємо, російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. За словами в.о міського голови Артема Кобзаря, внаслідок ворожої атаки в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Кобзар зазначив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу «шахед». П'ять влучань прийшлося по одному з об'єктів, по іншому зафіксовано два влучання.

Як відомо, 1 березня російська армія вдарила ракетою по полігону на Дніпропетровщині. Інформацію про атаку 3 березня підтвердив командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Він призначив перевірку.

До слова, над полігоном на Дніпропетровщині, по якому 1 березня РФ завдала удару, зранку «висів» російський розвідувальний дрон, а за 20 хвилин до атаки бійців вишикували на контрольно-пропускному пункті.

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Теги: Нацгвардія Сумщина

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