Атака РФ поблизу Донецька та Ізюму. Пентагон вважає: це «прелюдія» до більшої війни

Росія, ймовірно, здійснюватиме повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури

Наступальні операції армії РФ в районі Ізюма та Донецька є «прелюдією до більш масштабних атак». Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, інформує «Радіо Свобода».

«Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій», – заявив високопосадовець Пентагоні.

Щодо стратегії наступу РФ чиновник зазначив, що йдеться про змішаний підхід. Росія, ймовірно, здійснюватиме повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

«Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомплектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще 2 батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України», – зазначив чиновник Пентагону.

Нагадаємо, командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина назвав два варіанти деблокади Маріуполь.