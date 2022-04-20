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    Події в Україні

    Луганщина: обстріл Новодружеська, 130 поранених рашистів

    Рашисти вночі обстріляли житлові квартали&nbsp;Новодружеська у Луганській області - Луганщина: обстріл Новодружеська, 130 поранених рашистів
    Рашисти вночі обстріляли житлові квартали Новодружеська у Луганській області
    фото: Telegram-канал Сергія Гайдая

    Окупанти відкрили вогонь по житлових будинках Новодружеська після опівночі

    У ніч на 20 квітня російські військові обстріляли Новодружеськ на Луганщині. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у місті зруйновані будинки, а також немає газу.

    За словами посадовця, окупанти відкрили вогонь по житлових будинках Новодружеська після опівночі. Зайнялися два будинки в центрі міста. Поки що встановлюється, скільки будинків було пошкоджено уламками та вибуховою хвилею.

    У місті також перебитий газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати.

    Крім того, декілька разів за ніч ворог обстріляв Гірське. Про постраждалих не повідомляється.

    Гайдай також повідомив, що у Лисичанську 19 квітня надзвичайники перевірили 20 будинків, які раніше опинялись під обстрілами. У семи з них залишків вибухівок не знайшли. У трьох будинках виявили нерозірвані снаряди.

    Стосовно ситуації на лінії фронту Гайдай резюмував, що противник продовжує наступальні дії, аби просунутися вглиб Попасної.

    «Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога. Упродовж доби на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему», – наголосив голова ОВА.

    Нагадаємо, ввечері 17 квітня російські військові обстріляли з артилерії будівлю патрульної поліції у Лисичанську. Внаслідок цього шестеро співробітників травмовано, вони перебувають у шпиталі.

    Відомо, що з початку повномасштабного наступу РФ на Україну на новому кладовищі в Сєвєродонецьку з’явилося 400 могил.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: обстріл Новодружеська, 130 поранених рашистів