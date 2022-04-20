«Азов» у Маріуполі підірвав БТР рашистів пострілом із гранатомета (відео)

Полк «Азов» продовжує знищувати ворожу техніку

Бійці «Азов», які продовжують героїчно захищати український Маріуполь, розбили ворожий бронетранспортер пострілом з ручного гранатомета. Відео з моментом пострілу опублікували на сторінці полку в Telegram.

«Полк «Азов» продовжує знищувати ворожу техніку», – підписали ролик військові.

Нагадаємо, ЗСУ на Харківщині розгромили танкову тактичну групу окупантів. До слова, українські військові показали залишки від техніки, яку знищили зі самохідної гаубиці «Піон».

Також на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.



