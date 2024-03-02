На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік

З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку

У ніч проти 2 березня вселищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram.

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За інформацією правоохоронців, близько 00:10 сталося влучання БПЛА «Шахед» з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся.

З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.

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На місці події працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.