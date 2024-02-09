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Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові

Катерина Іванова
glavcom.ua
Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові
Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10
фото: УЗ

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний, а також Львів – Львів-Романтичний

Укрзалізниця вдруге запускає «Потяг до тебе» присвячений до Дня закоханих. У 2024 році потяги курсуватимуть не тільки у Києві, але й у Львові. Про це повідомляє пресслужба АО «Укрзалізниця» на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що «потяги до тебе» курсуватимуть 14, 16 та 18 лютого, а сам експрес повернеться в оновленому вигляді.

В «Укрзалізниці» підкреслюють, що половину місць було безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі українці мають можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові «залізні» спогади.

«На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря наших дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка», – розповідають в УЗ.

Як стало відомо, подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві. Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний, а також Львів – Львів-Романтичний.

В «Укрзалізниці» наголошують, що вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа. Також зазначають, що на пасажирів-військових також очікуватиме «поетичний сюрприз» від Сергія Жадана.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Києва, Львова та Івано-Франківська. Квитки на рейси будуть доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та касах вокзалів.

Також «Укрзалізниця» підписала контракт щодо нового залізничного рейсу до Праги.

Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. У компанії заявили, що терміни запуску поїзда залежать від «Укрзалізниці». Час у дорозі – 13 годин 30 хвилин, включно із паспортним контролем на словацькому кордоні.

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Теги: подорож Telegram потяг Львів Укрзалізниця

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