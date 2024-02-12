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У США зафіксовано перший випадок смерті від рідкісної хвороби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У США зафіксовано перший випадок смерті від рідкісної хвороби
У США виявлено вірус Alaskapox
фото: Alaska Department of Health

Пацієнт вперше заразився вірусом Alaskapox і помер

Департамент охорони здоров'я Аляски офіційно оголосив про смерть першого пацієнта, який заразився вірусом Alaskapox (AKPV, або «аляскинська віспа»). Про це пише видання Alaska Public Media. Це перший випадок в історії медицини. Представники департаменту наголосили, що у померлого спостерігалися проблеми з імунітетом, ослабленим після лікування онкологічного захворювання.

Лікарі зазначають, що чоловік проживав один у лісовій зоні та контактував з бездомною кішкою, яка регулярно дряпала його та полювала на дрібних гризунів. Передбачалося, що міг заразитися «аляскинською віспою» саме від неї. Проте результати тесту тварини на AKPV виявилися негативними. Як стверджує епідеміолог Джулія Роджерс, мешканцям штату не слід побоюватися цього захворювання, оскільки воно вважається рідкісним.

«Подібні ортопоксвіруси є зоонозними вірусами, що означає, що вони циркулюють у популяції тварин, лише іноді передаючись людям», – зазначила вона.

Вірус Alaskapox був уперше виявлений у штаті Аляска у 2015 році. Вчені стверджують, що його симптоми схожі на симптоми звичайної віспи. Усього було зафіксовано шість випадків зараження людини цим вірусом. Усі пацієнти мешкали в районі міста Фербенкс.

Нагадаємо, шеф Пентагона знову опинився у лікарні. Міністр оборони США Ллойд Остін на час госпіталізації передав повноваження своєму заступнику Кетлін Хікс.

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Теги: смерть тварини чоловік хвороба вчені Аляска

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