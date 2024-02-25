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Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО
Над Україною вночі збили 16 із 18 БпЛА
фото з відкритих джерел

Ворожі безпілотники були знищені у межах декількох областей

У ніч на 25 лютого противник атакував Україну 18 ударними дронами типу «Шахед» з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. Ударні дрони були збиті у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Як відомо, ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

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Теги: обстріл ворог системи ППО шахед

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