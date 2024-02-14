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Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого
Боксер Олег Прудкий після завершення спортивної кар’єри приєднався до лав Національної поліції
фото з відкритих джерел

З перших днів повномасштабної війни правоохоронець виконував спеціальні бойові завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Прудкого.

Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець Олег Прудкий загинув 22 травня 2022 року під час несення служби. Під час обстрілу Олег отримав поранення несумісні з життям. Воїну було 30 років.

Олег Прудкий народився в селі Тіньки на Черкащині. Там закінчив школу, пізніше навчався в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Ще з дитинства хлопець активно почав займатись спортом. Улюбленим видом був бокс. Уже в 19 років Олег Прудкий став членом Національної збірної команди України з боксу. З 2013 року виступав за боксерську команду «Українські отамани». Тоді ж ставав чемпіоном України з боксу у легкій вазі. Олег перший в історії черкаського боксу здобув золото у ваговій категорії 60 кг.

З юних літ Прудкий займався боксом на рингах дитячої юнацької спортивної школи у Чигирині
З юних літ Прудкий займався боксом на рингах дитячої юнацької спортивної школи у Чигирині
фото з відкритих джерел

Тренер розповів про те, що на тренування Олегу доводилось їздити із села до міста за 13 км. Зазвичай автобус зупинявся навпроти спортивної  зали, а тренер,  дивлячись у вікно, рахував  скільки учнів приїхало і планував, яким буде тренування. 

«Одного разу був дощ і – автобус не приїхав. Я вишикував своїх чигиринських хлопців й почав проводити тренування. Згодом мені хтось говорить: «Володимирович, дивіться, хто це біжить?». Дивлюсь, з боку села біжить хлопчина. Я його відразу впізнав – це був Олег Прудкий. Тоді я відповів – це біжить чемпіон», – пригадав тренер. 

Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого фото 1
фото з відкритих джерел

Молодий спортсмен мав величезну силу духу та прагнення до перемоги та всі сили й вільний час приділяв спорту. У результаті Олег став дворазовим чемпіоном України з боксу серед чоловіків, бронзовим призером чемпіонату світу серед студентів у 2012 році у Баку (Азербайджан), призером багатьох міжнародних турнірів групи «А».

Відомий український боксер Олег Прудкий
Відомий український боксер Олег Прудкий
фото з відкритих джерел

А у 2013 році черкаський боксер отримав довгоочікуване звання майстра спорту міжнародного класу України з боксу. При цьому чоловік ще і працював спортсменом-інструктором штатної збірної команди України з боксу Державної служби молоді та спорту.

Нагороди Олега Прудкого
Нагороди Олега Прудкого
фото з відкритих джерел

Успішна людина – успішна у всьому. У червні 2016 року молодий правоохоронець пройшов навчальний курс з прикладної стрільби для інструкторів патрульної поліції за програмою Всеукраїнської федерації стрілецьких видів спорту. У 2017 році здобув повну вищу юридичну освіту в Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю «Право». А вже у 2018 році пройшов підвищення кваліфікації у Донецькому юридичному університеті МВС України за професійною програмою «Поліцейських патрульної поліції».

Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого фото 2
фото з відкритих джерел

Бажання вдосконалюватися і долати нові вершини привело Олега до спеціального підрозділу поліції «КОРД». На момент повномасштабного російського вторгнення Олег Прудкий одразу ж почав виконувати спеціальні бойові завдання.

З перших днів повномасштабної війни правоохоронець вступив до зведеного полку спецпризначення Нацполіції «Сафарі» і виконував завдання у Запорізькій області. Але 22 травня 2022 року по місцю, де перебував Олег, було завдано удару, у результаті якого чоловік загинув.

Олег Прудкий з коханою
Олег Прудкий з коханою
фото з відкритих джерел
Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого фото 3
фото з відкритих джерел

Олег Прудкий сім років прожив у шлюбі з коханою дружиною Мар’яною. У сім’ї народилося дві донечки. Молодшій Емілії, коли тато загинув, було 2,5 роки. Вона весь час проситься до тата і дуже сумує. Замість казки на ніч діти просять історію про тата. Родина для нього завжди була на першому місці.

Олег Прудкий з дружиною та дітьми
Олег Прудкий з дружиною та дітьми
фото з відкритих джерел
Олег Прудкий з донечками
Олег Прудкий з донечками
фото з відкритих джерел

«Тато навчив мене кататися на ковзанах, плавати, кататися на велосипеді. Всьому, про що тільки могла мріяти дитина. Я любила з ним їздити на море», – розповіла Соломія, яка у шість років втратила батька. Дівчинка додала, тато назавжди залишиться у пам’яті — щасливим, добрим, щедрим, чесним та справедливим.

Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого фото 4
фото з відкритих джерел

«Дякую, тобі коханий, за ці найкращі роки життя!!! За відчуття впевненості і цілеспрямованості, за постійні позитивні емоції, за колосальну підтримку – адже, ми не тільки чоловік і дружина, а стали найкращими друзями і коханцями», – зауважила дружина Мар’яна.

Олег Прудкий з дружиною
Олег Прудкий з дружиною
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять смерть війна поліція

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