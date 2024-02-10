Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч

Пожежа в приватних будинках спалахнула після удару ворога по автозаправній станції у Харкові

У ніч на 10 лютого ворог атакував Україну безпілотниками. Ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції в Харкові, через що спалахнула пожежа. Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Вибухи в містах України

Пізно ввечері 9 лютого в Одесі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста та району перебувати у безпечних місцях до відбою. Згодом він повідомив, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки на Одесу. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя.

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Пізно ввечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку. У Харкові були зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. А у Великому Бурлуці окупанти влучили у лікарню та ресторан у центрі.

Удар по АЗС у Харкові

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

Станом на першу ночі 14 будинків повністю згоріли, 50 було людей було евакуйовано. Ще чотирьох людей евакуювали з пожеж, з них – двоє дітей.

Згодом поліція Харківської області повідомила, що унаслідок влучання російських дронів загинула одна людина. Тіло вилучили рятувальники зі згарища. Також повідомляється, що з опіками 1-2 ступеня до лікарні доставлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

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Уже вранці кількість загиблих внаслідок атаки на Харків зросла до чотирьох. Серед них може бути дитина, повідомив керівник поліції Харківщини Тимошко. Станом на шосту ранку пожежу продовжують гасити.

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим, за процедурою, необхідна була підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них. Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників

У ніч на 10 лютого російські окупанти начебто збили над територією Брянської області безпілотники. Про це повідомляє міністерство оборони РФ.

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«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – заявило міноборони.

Засоби ППО нібито перехопили та знищили три безпілотники над Брянською областю. Інших подробиць атаки немає. Губернатор Брянської області не повідомляв про дрони.

НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні

НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Про це пише Handelsblatt.

Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат «Рамштайн» до структур альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США. НАТО побоюється, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.