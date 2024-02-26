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Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
У Дніпрі пошкоджено десять будинків та кілька авто
фото: Сергій Лисак/Telegram

Унаслідок атаки росіян на Дніпро постраждали чотири людини

Російські окупанти завдали ударів по Дніпру та вдарили ракетами по Харківському району. Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, через допомогу Україні. Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 лютого, щоб ви були в курсі подій. 

Удар по Дніпру

Увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в місті пошкоджено десять будинків та кілька авто.

Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждали чотири людини: чоловіки віком 41 і 49 років, та жінки – 20 та 60 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

Сергій Лисак повідомляв, що в області працювала ППО. Повітряне командування «Схід» повідомило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

Окупанти вдарили по Харківському району

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За попередніми даними, армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Білгорода. Інформації про постраждалих не надходило.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що жителі міста чули вибухи.

Байден зустрінеться з лідерами Конгресу

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, у Білому домі у вівторок, 27 лютого. Про це пише Bloomberg.

У тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю, вказується, що Байден «обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду».

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях

На окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Протягом трьох тижнів у мешканців тимчасово окупованих територій збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками в супроводі озброєних силовиків прийдуть у кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», – наголошують в адміністрації.

В ОВА додали, що результат цього голосування «не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на окупованих територіях – кримінальний злочин, покарання за який – до 10 років позбавлення волі».

Глава МЗС Британії відповів, чи достатньо Захід робить для підтримки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Захід зробив недостатньо для підтримки України. Він зазначив, що вражає те, наскільки Захід був єдиним у риториці.

«Ви бачили, якою реакція Європейського Союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними, і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні», – каже міністр.

За його словами, є багато позитивних змін, однак разом союзники не зробили достатньо, щоб допомогти Україні. Кемерон зазначає, що Україна не має достатньо снарядів, потребує підтримки Сполучених Штатів, більше фінансування, а також озброєння.

«Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали. Ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки», – підсумував міністр закордонних справ Великої Британії.

У Вашингтоні чоловік намагався спалити себе перед посольством Ізраїлю

Невідомий чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили у лікарню у критичному стані. Про це пише видання The National з посиланням на відділ пожежної та екстреної медичної допомоги.

Рятувальники прибули на місце події після телефонного дзвінка, коли їх повідомили, що на вулиці біля ізраїльського дипломатичного представництва у столиці США горить чоловік. На момент прибуття екстрених служб пожежу вже загасили співробітники секретної служби, які охороняють посольство.

Як повідомив представник пожежної служби, постраждалого доставили в місцеву лікарню з «важкими травмами, які загрожують життю».

За словами представника ізраїльського посольства, чоловік був їм невідомий, і під час інциденту «жоден із співробітників посольства не постраждав».

Теги: Ігор Терехов окупанти вибори армія Девід Кемерон посольство фінансування Україна чоловік злочин озброєння Олег Синєгубов росія

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