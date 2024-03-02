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У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
фото ілюстративне

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку

У ніч проти 2 березня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе. Про це повідомляє «Суспільне».

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про фіксацію руху ворожих ударних дронів типу «Шахед» у напрямку міста.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів.

«Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста», – розповів він.

Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

«На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі», – написав він у Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.

«Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. На цю хвилину виявили загорання двох автомобілів», – повідомив він.

Чиновник додав, що профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

Зокрема, після сьогоднішніх вибухів у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Місцеві також повідомляли про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки».

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загалом ворог завдав шість ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Харків вибух росія окупанти Україна

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