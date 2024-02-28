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Помер останній глава радянського уряду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Помер останній глава радянського уряду
Микола Рижков з 2014 року підтримував анексію українських територій та загарбницьку війну Росії
фото з відкритих джерел

Микола Рижков був уродженцем Донеччини, але майже все життя жив і працював у Росії

У Росії на 95-му році життя помер останній прем'єр СРСР Микола Рижков. Про це повідомила російська політикиня Валентина Матвієнко.

«Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав справу, результат. За людей. За країну. Ми давно були знайомі, довго працювали разом у Раді Федерації. І для мене смерть Миколи Івановича – велике особисте потрясіння», – написала Матвієнко.

Михайло Горбачов та Микола Рижков - останній генсек та останній глава уряду СРСР
Михайло Горбачов та Микола Рижков - останній генсек та останній глава уряду СРСР
фото: Риа Новости

Микола Рижков народився на Донеччині, навчався у Краматорську, але згодом поїхав працювати до Росії, де і розпочав партійну діяльність.

Рижков був головою Ради міністрів СРСР, депутатом державної думи РФ, а також кандидатом у президенти РФ у 1991 році. Він виступав за введення російських військ в Україну, а також підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України. За підтримку загарбницької політики Путіна до нього застосовані санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд з боку країн ЄС 17 березня та США 20 березня 2014 року.

Раніше повідомлялося, що російську владу залишив останній член ЦК КПРС Микола Рижков.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Сергій Навальний помер у виправній колонії. ЄС поклав одноосібну відповідальність за цю смерть на російський режим.

Стало відомо, що у Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії. Російські Telegram-канали, посилаючись на джерела, повідомили, що причиною смерті Івана Сєчина у РФ назвали «відірваний тромб». Водночас Сєчин-старший заборонив співробітникам СКР, ФСБ та іншим силовикам займатися питаннями смерті сина.

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Теги: санкції путін смерть Telegram дружина похорон

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