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Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури
фото: ДСНС

Регулятор попередив споживачів про тимчасові проблеми з доступом до телекомунікаційних послуг

Російські атаки пошкоджують телекомунікаційну інфраструктуру України, через що споживачі можуть стикатися з тимчасовими перебоями в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку. Про це 23 вересня повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), пише «Главком».

У регуляторі зазначили, що через постійні російські атаки пошкоджується телекомунікаційна інфраструктура. Це може впливати на стабільність роботи мереж та доступність послуг зв’язку для споживачів.

«Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку», – йдеться в повідомленні. Ззначається, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж.

Регулятор також закликав споживачів із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв у роботі телекомунікаційних послуг.

Нагадаємо, 23 вересня Росія від ночі та вранці атакувала Київ ударними безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС Ukrnafta. У Голосіївському районі безпілотник влучив в АЗС та пошкодив складське приміщення. На Харківському шосе удар частково зруйнував будівлю АЗС UPG та автомийку.

У Солом’янському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства, а уламки безпілотника впали між житловими будинками. Згодом стало відомо про руйнування бізнес-центру, де, зокрема, розташовувалася велика їдальня. Там є загиблі та поранені.

Також спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Атака пошкодила об’єкти цифрової інфраструктури. Через пошкодження дата-центрів у Києві виникли масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Через пожежі після ударів у столиці погіршилася якість повітря. Задимлення зафіксували, зокрема, у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.

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Теги: обстріл війна Київ технології Україна

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