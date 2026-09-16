Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами

Документ посилює кримінальну відповідальність за шахрайство з персональними та банківськими даними

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190 про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання, обробку та використання персональних і банківських даних, якщо їх використовують для заволодіння чужим майном через обман або зловживання довірою.

Окремо посилюється відповідальність за діяльність організованих шахрайських структур. За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній передбачене від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться, зокрема, про шахрайські «колцентри», які використовують телефонний зв’язок та інші електронні комунікації для отримання грошей або банківських даних громадян. Під дію нових норм також можуть підпадати системні схеми на кшталт фінансових пірамід.

Окремою нормою пропонується карати за залучення людей до участі в такій шахрайській організації. Таким чином, відповідальність стосується не лише безпосередніх виконавців, а й тих, хто створює, очолює або забезпечує роботу організованої шахрайської структури.

Законопроєкт №10190 зареєстрували у Верховній Раді у жовтні 2023 року. У травні 2024 року парламент підтримав його за основу. Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями 190-1, 255-4 та 255-5, які встановлюють відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство, створення та діяльність відповідних організацій і вербування їхніх учасників.

Варто нагадати, що Верховна Рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського №16013, спрямований на посилення захисту громадян від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. За проголосували 299 народних депутатів.