Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами
фото: Верховна Рада

Документ посилює кримінальну відповідальність за шахрайство з персональними та банківськими даними

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190 про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання, обробку та використання персональних і банківських даних, якщо їх використовують для заволодіння чужим майном через обман або зловживання довірою.

Окремо посилюється відповідальність за діяльність організованих шахрайських структур. За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній передбачене від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться, зокрема, про шахрайські «колцентри», які використовують телефонний зв’язок та інші електронні комунікації для отримання грошей або банківських даних громадян. Під дію нових норм також можуть підпадати системні схеми на кшталт фінансових пірамід.

Окремою нормою пропонується карати за залучення людей до участі в такій шахрайській організації. Таким чином, відповідальність стосується не лише безпосередніх виконавців, а й тих, хто створює, очолює або забезпечує роботу організованої шахрайської структури.

Законопроєкт №10190 зареєстрували у Верховній Раді у жовтні 2023 року. У травні 2024 року парламент підтримав його за основу. Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями 190-1, 255-4 та 255-5, які встановлюють відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство, створення та діяльність відповідних організацій і вербування їхніх учасників.

Варто нагадати, що Верховна Рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського №16013, спрямований на посилення захисту громадян від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. За проголосували 299 народних депутатів.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада кримінал закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами
Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»
НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн
НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн
Ексзаступник голови ДСНС готував теракти та замах на активіста – Служба безпеки
Ексзаступник голови ДСНС готував теракти та замах на активіста – Служба безпеки
Кропива неочікувано змінив позицію стосовно записів НАБУ, зробивши нову заяву в суді
Кропива неочікувано змінив позицію стосовно записів НАБУ, зробивши нову заяву в суді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua