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Росія втрачає мільярди: WSJ підрахувало ціну українських ударів дронами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія втрачає мільярди: WSJ підрахувало ціну українських ударів дронами
Найбільш руйнівним напрямком української кампанії стали удари по нафтопереробних заводах
фото: соцмережі

П'ять секторів економіки Росії опинилися під ударом далекобійних дронів

Українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах, логістичних центрах, експортних терміналах та інших об'єктах створюють дедалі більший економічний тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що загальне уповільнення російської економіки посилюється через системні атаки на найважливіші для держави-агресора об'єкти інфраструктури. Наслідки цих ударів накопичуються й дедалі складніше піддаються приховуванню з боку влади РФ.

Енергетика

Найбільш руйнівним напрямком української кампанії стали удари по нафтопереробних заводах: вони спричинили дефіцит пального та запровадження нормування постачань улітку. За даними аналітичної компанії Energy Aspects, у серпні російська нафтопереробна галузь обробляла 3,8 млн барелів нафти на добу – проти 5 млн барелів роком раніше.

Щоб пом'якшити наслідки кризи, Росія почала імпортувати бензин з Індії, послабила стандарти якості пального та заборонила експорт дизельного пального. За офіційними даними російського уряду, ціни на паливо цього року зросли на 19%, і після короткого спаду в серпні знову почали підвищуватися. Це ускладнює зусилля Центробанку РФ стримати інфляцію, яка тримається на рівні близько 6% – вище цільового показника у 4%.

Електронна комерція

З липня Україна здійснила понад 30 атак по логістичних центрах Wildberries та Ozon – двох найбільших російських компаній електронної комерції. На деяких складських комплексах виникли масштабні пожежі, що поставило під загрозу бізнес тисяч сторонніх продавців.

За оцінками московської дослідницької компанії Data Insight, атаки завдали шкоди інфраструктурі та товарам на суму понад $10 млрд і призведуть до втрати продажів щонайменше на $12 млрд протягом наступного року. Це – окремі оцінки саме для сектору е-комерції.

Президент Росії Володимир Путін оцінив загальні економічні втрати від українських ударів у 1% ВВП – близько $25 млрд. Водночас він заявив, що ці втрати «не є критичними».

Банківський сектор

Удари по електронній комерції посилили побоювання щодо можливих наслідків для російських банків – передусім для ВТБ, великого кредитора Wildberries та його постачальників. За оцінками аналітиків, Wildberries заборгував ВТБ від $6 до $7 млрд. Хоча ця сума становить відносно невелику частку кредитного портфеля банку, побоювання щодо стану компанії спровокували розпродаж акцій ВТБ на Московській біржі – їхня ціна цього року впала більш ніж на 25% і наприкінці серпня досягла історичного мінімуму.

Крім того, у Росії зростає схильність населення тримати готівку поза банківською системою. За даними Центробанку РФ, у другому кварталі фізичні особи зняли з рахунків більше коштів, ніж внесли, – це протилежна тенденція порівняно з попередніми показниками. Регулятор пов'язує це зі збоями в онлайн-платежах через відключення мобільного інтернету.

Сільське господарство

З липня серія українських ударів по експортних терміналах і вантажних суднах у Чорному та Азовському морях ускладнила роботу основного коридору для експорту російської пшениці, ячменю та іншої агропродукції. За даними аналітичної компанії «СовЭкон», у серпні експорт російської пшениці скоротився більш ніж на 50% порівняно з тим самим місяцем минулого року, впавши до найнижчого рівня з 2010 року.

Обмеження експорту спричинили надлишок пропозиції на внутрішньому ринку, що знизило ціни для російських аграріїв – навіть попри те, що світові ціни на пшеницю близькі до трирічного максимуму. Губернатор Ростовської області наприкінці серпня оголосив надзвичайний стан, пославшись на збої в роботі місцевого сільського господарства. Керівник «СовЭкону» Андрій Сизов назвав ситуацію «безпрецедентним сценарієм» і спрогнозував хвилю банкрутств у російському агросекторі найближчими місяцями.

Авіація

Удари позначилися і на авіагалузі: за даними Osprey Flight Solutions, на які посилається WSJ, у серпні аеропорти Росії тимчасово закривалися 993 рази – приблизно вп'ятеро частіше, ніж пів року тому. Про масштаб цих обмежень «Главком» уже писав окремо: за літо закриття перевищили 2000 випадків. WSJ наголошує саме на економічному ефекті: перебої в роботі аеропортів дедалі відчутніше позначаються на роботі авіакомпаній та їхніх страховиків.

Нагадаємо, аналітики Центру спеціальних операцій розвідки Естонії також фіксували, що системні українські атаки на інфраструктурні та логістичні вузли Росії створюють значні фінансові втрати для російського бізнесу. До слова, найбільший банк Росії «Сбербанк» уже визнавав загрозу дефолтів через удари по складах Wildberries.

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Теги: Wildberries втрати Україна надзвичайний стан бензин бізнес путін експорт росія

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