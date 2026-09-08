Росіяни атакували два райони Київщини: горіли підприємства

На одній із локацій знищено сім вантажних автомобілів

Унаслідок російської дронової атаки у Бориспільському районі Київської області виникли пожежі на території промислових підприємств, а також було пошкоджено логістичний комплекс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Російські безпілотники атакували Бориспільський та Фастівський райони Київської області. Після ударів на кількох об'єктах виникли займання, які згодом ліквідували рятувальники.

У Бориспільському районі вогонь спалахнув на території промислових підприємств. На одному з об'єктів пожежа знищила сім вантажних автомобілів.

фото: ДСНС Київщини

Також російські безпілотники двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів. Після ударів там виникло загоряння.

Усі пожежі на зазначених об'єктах Київщини наразі ліквідовані. Інформації про постраждалих у повідомленні ДСНС немає.

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Нагадаємо, 6 вересня «Главком» повідомляв про масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури у Фастівському районі, яка виникла після російської атаки. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучали додаткові сили й техніку ДСНС. Пожежу повністю ліквідували.