Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: деякі потяги затримуються на 11 годин

Низка поїздів затримуються в дорозі

«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через аварію на дільниці Підволочиськ–Максимівка (Львівська залізниця), де з рейок зійшли вагони вантажного потяга. Затримка деяких поїздів сягає 11 годин, зазначили у відомстві.

Список потягів, які затримуються:

№120 Львів-Запоріжжя (+ 10:53)

№25 Ворохта-Одеса (+ 5:50)

№81 Київ-Ужгород (+ 0:36)

№149 Полтава-Чернівці (+ 0:45)

№55 Київ-Ясіня (+ 3:11)

№42 Львів-Дніпро (+ 1:31)

№7 Київ-Чернівці (+ 0:31)

№146 Ужгород-Львів (+ 0:50)

№26 Одеса-Ворохта (+ 4:04)

№5 Івано-Франківськ-Запоріжжя (+ 2:10)

№59 Київ-Чоп (+ 0:30)

№260 Івано-Франківськ-Суми (+ 4:44)

№35/37 Ужгород-Одеса (+ 4:00)

№11 Одеса-Львів (+ 3:00)

№12 Львів-Одеса (+ 5:00)

Нагадаємо, відновлювальні роботи на залізниці поблизу Тернополя тривають. На пасажирів рейсу 716 із Перемишля вже чекає у Козятині спеціальний рейковий автобус Pesa, щоб доставити до Вінниці та Хмельницького. Також повідомляється, що для пасажирів поїздів, що спізнюються, організовано сніданки.

Як повідомлялося, 28 серпня на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів.