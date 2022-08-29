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Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: деякі потяги затримуються на 11 годин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: деякі потяги затримуються на 11 годин
На залізниці поблизу Тернополя тривають відновлювальні роботи
фото: пресслужба Укрзалізниці

Низка  поїздів затримуються в дорозі

«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через аварію на дільниці Підволочиськ–Максимівка (Львівська залізниця), де з рейок зійшли вагони вантажного потяга. Затримка деяких поїздів сягає 11 годин, зазначили у відомстві.

Список потягів, які затримуються:

  • №120 Львів-Запоріжжя (+ 10:53)
  • №25 Ворохта-Одеса (+ 5:50)
  • №81 Київ-Ужгород (+ 0:36)
  • №149 Полтава-Чернівці (+ 0:45)
  • №55 Київ-Ясіня (+ 3:11)
  • №42 Львів-Дніпро (+ 1:31)
  • №7 Київ-Чернівці (+ 0:31)
  • №146 Ужгород-Львів (+ 0:50)
  • №26 Одеса-Ворохта (+ 4:04)
  • №5 Івано-Франківськ-Запоріжжя (+ 2:10)
  • №59 Київ-Чоп (+ 0:30)
  • №260 Івано-Франківськ-Суми (+ 4:44)
  • №35/37 Ужгород-Одеса (+ 4:00)
  • №11 Одеса-Львів (+ 3:00)
  • №12 Львів-Одеса (+ 5:00)

Нагадаємо, відновлювальні роботи на залізниці поблизу Тернополя тривають. На пасажирів рейсу 716 із Перемишля вже чекає у Козятині спеціальний рейковий автобус Pesa, щоб доставити до Вінниці та Хмельницького. Також повідомляється, що для пасажирів поїздів, що спізнюються, організовано сніданки.

Як повідомлялося, 28 серпня на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів.

Теги: Укрзалізниця потяг аварія Тернопільщина Львівщина

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