Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: деякі потяги затримуються на 11 годин
Низка поїздів затримуються в дорозі
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через аварію на дільниці Підволочиськ–Максимівка (Львівська залізниця), де з рейок зійшли вагони вантажного потяга. Затримка деяких поїздів сягає 11 годин, зазначили у відомстві.
Список потягів, які затримуються:
- №120 Львів-Запоріжжя (+ 10:53)
- №25 Ворохта-Одеса (+ 5:50)
- №81 Київ-Ужгород (+ 0:36)
- №149 Полтава-Чернівці (+ 0:45)
- №55 Київ-Ясіня (+ 3:11)
- №42 Львів-Дніпро (+ 1:31)
- №7 Київ-Чернівці (+ 0:31)
- №146 Ужгород-Львів (+ 0:50)
- №26 Одеса-Ворохта (+ 4:04)
- №5 Івано-Франківськ-Запоріжжя (+ 2:10)
- №59 Київ-Чоп (+ 0:30)
- №260 Івано-Франківськ-Суми (+ 4:44)
- №35/37 Ужгород-Одеса (+ 4:00)
- №11 Одеса-Львів (+ 3:00)
- №12 Львів-Одеса (+ 5:00)
Нагадаємо, відновлювальні роботи на залізниці поблизу Тернополя тривають. На пасажирів рейсу 716 із Перемишля вже чекає у Козятині спеціальний рейковий автобус Pesa, щоб доставити до Вінниці та Хмельницького. Також повідомляється, що для пасажирів поїздів, що спізнюються, організовано сніданки.
Як повідомлялося, 28 серпня на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів.
Коментарі — 0