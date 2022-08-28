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З рейок зійшов вантажний поїзд. «Укрзалізниця» попереджає про зміну маршрутів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З рейок зійшов вантажний поїзд. «Укрзалізниця» попереджає про зміну маршрутів
На час відновлювальних робіт буде обмежено проїзд для всіх поїздів львівського напрямку
фото ілюстративне

Низка вечірніх поїздів затримаєттся в дорозі

На дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«На ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку. Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки», – йдеться в повідомленні.

Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів та затримаєттся в дорозі.

«Просимо запастися терпінням, книгами з безкоштовної онлайн-бібліотеки у вагонах та уважно слідкувати за оновленнями. А ми уважно слідкуємо за безпечністю всіх маршрутів та вчасністю стиковок», – додали у відомстві.

Пасажирів з подальшими пересадками просять обов'язково сповістити про них провідників.

Нагадаємо, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності. 

Також користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.

Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву, на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».

Теги: Укрзалізниця потяг

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