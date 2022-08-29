Поблизу Тернополя тривають відновлювальні роботи – «Укрзалізниця»

Між деякими містами працюють шатли

Відновлювальні роботи на залізниці поблизу Тернополя тривають. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє «Укрзалізниця».

«Відновлювальні роботи поблизу Тернополя тривають, ми оновлюємо перелік та час затримки поїздів тут: uz-vezemo.com. Працюють шатли між Козятином, Вінницею та Хмельницьким, Шепетівкою та Хмельницьким, а по Тернополю всіх, хто зараз на станції, забирає на борт поїзд 58/60», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тих, хто прибуде на станцію пізніше (пасажири з рейсів 82 та 50), о 02:00 забере потяг 56 у напрямку столиці.

Крім того, повідомляється, що ранковий приміський рейс 6201 Підволочиськ-Тернопіль буде відправлено з Максимівки о 06:20, а пасажирів з Підволочиська буде підвезено автобусним трансфером.

«Не забувайте попереджати провідників про подальші пересадки, ми у свою чергу тримаємо зв'язок з польськими та чеськими перевізниками: зробимо все, щоб стиковки відбулися. Якщо ж ви скасували поїздку, то повернення 100% коштів за невикористані квитки можливе безпосередньо у касі вокзалу», – зауважили в «УЗ».

Нагадаємо, на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів.

До слова, користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.

Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву, на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».