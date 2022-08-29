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ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
фото: Генштаб

Захисники просуваються вперед, а також продовжують роботу над знищенням техніки та особового складу ворога

Протягом минулої ночі українські захисники знищили кілька ворожих систем С-300, якими рашисти обстрілюють Миколаїв. Про це розповіла очільниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

За її словами, окупанти добре відчувають нарощування вогневого контролю з боку ЗСУ. «Наша дистанційна присутність суттєво координує їхні дії. Тобто наші авіаційні та артилерійські удари створюють для окупантів таку ситуацію, що вони не можуть керувати своїми підрозділами. Оскільки ЗСУ успішно знищують командні пункти», – повідомила Гуменюк.

Вона запевнила, що українські захисники просуваються вперед, а також продовжують роботу над знищенням техніки та особового складу ворога.  «Наші результати такої роботи досить переконливі. Оскільки сьогодні вночі ЗСУ змогли знищити кілька систем протиповітряної оборони окупантів. Завдяки цьому, Миколаїв цієї ночі спав спокійніше. Адже системи С-300, якими вони тероризували місто, було уражено», – додала спікер.

Нагадаємо, протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців.

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Теги: війна ЗСУ окупанти

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