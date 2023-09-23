Коли буде найбільший прорив українського контрнаступу? Відповідь Тарнавського

Для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак, стверджує генерал Тарнавський

Генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду

Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. Про це сказав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський у коментарі CNN.

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Генерал переконаний, що великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

«Я думаю, що це станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там. Є комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами», – додав командувач.

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Позитивно оцінюючи кінцевий результат, генерал визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

«Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета – дістатися до наших державних кордонів», – заявив Тарнавський.

Нагадаємо, що російські окупанти останніми днями, ймовірно, посилили оборону довкола тимчасово окупованого Токмака у Запорізькій області. За даними британської розвідки, загарбники встановлюють довкола міста додаткові блокпости та «їжакові» протитанкові укріплення. Крім того, росіяни копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія.

Токмак готується стати центром другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про дедалі більше занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півночі.