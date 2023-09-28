ЗСУ закріплюються поблизу Вербового

Окупанти інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками

Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі «Радіо Свобода».

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«Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (окупанти – «Главком») стоять в обороні», – розповів Штупун.

Штупун додав, що російські війська інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками. Втім, це невеликі групи, які, зазвичай, не мають техніки. За словами представника ЗСУ, окупанти намагаються «відбити свої позиції, то зліва, то справа».

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Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.