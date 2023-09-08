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ЗСУ розгромили новітній радіолокаційний комплекс окупантів за $200 млн (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили новітній радіолокаційний комплекс окупантів за $200 млн (відео)
Знищено новітній російський радіолокаційний комплекс «Межа Е»
фото скріншот відео

під час атаки також було знищено станції РЕБ «Леєр-2»

У Херсонській області українські захисник «вполювали» новітню техніку росіян – радіолокаційний комплекс «Межа Е». Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Як зазначив журналіст, під час атаки також було знищено станції РЕБ «Леєр-2», яким ворог коригував безпілотники.

«Знищено новітній російський радіолокаційний комплекс «Межа Е» вартістю близько $200 млн, а також станція РЕБ «Леєр-2». Зверніть увагу, що всі ці «РЕБи, що не мають аналогів», спокійно дають працювати безпілотникам і коригувати по собі вогонь», – написав журналіст.

Він зазначив, що «божевільні кремлівські діди» вирішили бездарно спалити свою новітну техніку в українських степах.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: ЗСУ війна ворог

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