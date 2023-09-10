РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки)

Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії

Біля державного рубежу з Фінляндією з’явилися великі ангари для техніки

Росія на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, поблизу кордону з Фінляндією, збудувала великі ангари для обслуговування і зберігання техніки. Про це повідомляє Yle.

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При цьому більшість техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

Видання зазначає, ці будівельні проекти – перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії.

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До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо, враховуючи рекомендації уряду, затвердив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги.

Загальна сума військової підтримки України від Фінляндії наразі складає 1,3 мільярда євро.

Також стало відомо, що фінська поліція затримала громадянина Росії за підозрою в скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. Зазначається, що йдеться про командира ДШРГ (Диверсійно-штурмова розвідувальна група) «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують з ПВК «Вагнера». Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе персональну відповідальність за дії, які наражають на ризик суверенітет та незалежність України, а також загрозу національній безпеці.

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Нагадаємо, візити Володимира Зеленського до Нідерландів і Данії зрушили з місця питання передачі Україні американських винищувачів F-16. Вважається, що саме ці літаки можуть докорінно змінити розклад сил на фронті та серйозно послабити можливості росіян обстрілювати ракетами мирні українські міста.