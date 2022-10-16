Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW

Дрони-камікадзе Arash-2 є «новинкою» іранського оборонного комплексу

Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують українські та російські Telegram-канали, які своєю чергою посилаються на джерела в Ірані. Ймовірно, Росія уклала нову угоду з Іраном для постачання дронів. Кількість придбаних безпілотників невідома.

Проте аналітики ISW вважають малоймовірним те, що російські війська в Україні зможуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.

Що відомо про Arash-2

Достеменних відомостей про характеристики чи випробування цих дронів немає. Вся інформація базується лише на даних Ірану.

Раніше Міноборони Ірану заявляло, що дрони мають дальність польоту до двох тисяч кілометрів та можуть атакувати цілі на території Ізраїлю. За необхідності, цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами. Ймовірно, цей дрон може визначати випромінення радарів та вміє обходити системи протиповітряної оборони. Arash-2 є потужнішими за Shahed-136, якими Росія атакує Україну.

Запуск Arash-2 можливий з платформи та з контейнера. Це дозволяє перевозити їх приховано або запускати з морських платформ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе Shahed-136. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Збройні сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 жовтня повідомляв, що у збройних сил країни-терористки залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. Він зазначав, що рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться.

Крім того, у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни. Такі дані оприлюднив міністр оборони України.