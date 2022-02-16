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    Кримінал

    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг

    Одяг чоловіка, який загинув в аварії на Харківщині, раптом знайшовся у тому ж морзі - ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг

    Одяг чоловіка, який загинув в аварії на Харківщині, раптом знайшовся у тому ж морзі

    фото: Нацполіція

    Правоохоронці оглянули місце події та відібрали зразки ДНК з пакета та речей

    Одяг чоловіка, який загинув в аварії на Харківщині до якої може бути причетний бізнесмен Олександр Ярославський, таємничо зник із моргу 14 лютого. Тепер поліцейські заявили, що одяг знайшли в одному зі службових приміщень того ж моргу, повідомили у поліції Харківщини.

    Правоохоронці оглянули місце події, відібрали зразки ДНК з пакета та речей, а також відбитки пальців рук працівників установи, щоб встановити причетних до зникнення одягу загиблого.

    «Винні особи нестимуть кримінальну відповідальність», – кажуть у поліції.

    Раніше там переконували, що втрата речових доказів трапилася через «халатне ставлення до обов'язків» працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи

    Після зникнення речей, кажуть у поліції, провели обшуки та огляди в приміщенні моргу, у помешканнях працівників установи, а також у їх транспортних засобах.

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    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг
    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг
    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг
    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг
    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг
    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг

    15 лютого з моргу надійшло повідомлення, що одяг знайшовся у службовому приміщенні. Правоохоронці наразі перевіряють записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.

    Як з’ясували ЗМІ, жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі, про що повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього джерела стверджують, що бізнесмен начебто був на місці події. Також, за даними ЗМІ, чоловік, який «здався» правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.

    У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.

    У пресслужбі компанії Ярославського повідомили, що той полетів до Лондона, щоб побути з сім'єю і до 19 лютого у нього запланований відпочинок, але не повідомили, коли він повернеться в Україну.

    Додамо, що генпрокурорка закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій.

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    Теги: Харків ДТП Харківщина розслідування поліція Олександр Ярославський ДНК
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    ДТП із кортежем Ярославського: одяг жертви підкинули у морг