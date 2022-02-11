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    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)

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    Силовики&nbsp;провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП за участю кортежу Ярославського - Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)
    Силовики провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП за участю кортежу Ярославського
    фото: Нацполіція

    Слідчі після смертельної ДТП відкрили кримінальні провадження за двома статтями кримінального кодексу

    Правоохоронці провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу олігарха Олександра Ярославського. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Зазначається, що обшуки проводилися у будинку та готелі бізнесмена. Крім цього, поліція провела обшуки й у чоловіка, який взяв на себе вину за ДТП.

    «У ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП», – йдеться в повідомленні.

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    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)
    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)
    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)
    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)
    фото: Нацполіція

    Як пояснили правоохоронці, метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля «Мерседес» та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

    Вказано, що слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями кримінального кодексу.

    До слова, з'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП.

    Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

    Згодом бізнесмен полетів із Харкова до Лондона. МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Згодом компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

    Також бізнесмен Олександр Ярославський пояснив, що спав вдома у той момент, коли трапилася смертельна ДТП.

    Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись.

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    Теги: Харків Національна поліція України обшук ДТП розслідування Олександр Ярославський
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    Поліція провела обшуки в будинку та готелі Ярославського (фото)