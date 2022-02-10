Смертельна ДТП: МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну

Бізнесмен сьогодні вилетів з Харкова до Лондона

Після повернення в Україну бізнесмена Олександра Ярославського запросять для участі у проведенні необхідних процесуальних дій стосовно смертельної ДТП, яка сталася 9 лютого на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Про це повідомляє пресслужба МВС.

У міністерстві нагадали, що попередньо поліцейські встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуєв в напрямку Харкова, смертельно травмував пішохода.

Слідчі поліції Харківщини відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

«Поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій», – йдеться у повідомленні МВС.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП.

Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись.

фото з Facebook Ярославського

Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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